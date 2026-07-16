Чемпион ОИ спрогнозировал выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что сборная России по футболу на чемпионате мира 2026 года могла бы выйти как минимум в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года. Его слова передает РИА Новости.

«Если бы Сафонов играл за сборную России на чемпионате мира, думаю, наша команда вполне могла бы претендовать на выход в 1/8 финала, а может быть, и в четвертьфинал. Почему нет?» — сказал Васильев.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Црвене звезде» заявили о готовности предоставить стадион россиянам.