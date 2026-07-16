«Вопиюще нарушение правил»: британский министр о баннере аргентинцев

В Британии назвали вопиющим нарушением баннер сборной Аргентины на ЧМ

Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) расследовать баннер сборной Аргентины после полуфинала ЧМ-2026 с Англией. Его слова передает BBC Breakfast.

«Я думаю, что расследование должно непременно состояться, поскольку это было вопиющим нарушением правил, запрещающих политическую активность в рамках футбольных мероприятий», — заявил Кайл.

Игроки праздновали победу с баннером «Мальвинские острова — это Аргентина», что является нарушением регламента, запрещающего политические заявления на поле. Федерация может инициировать дисциплинарное разбирательство и оштрафовать аргентинскую команду.

Мальвинские (Фолклендские) острова — спорная территория между Аргентиной и Великобританией. В 1982 году между странами произошел вооруженный конфликт, который Аргентина проиграла. В 2013 году жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании (99,8%).

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

Ранее стало известно об угрозе дисквалификации звезды сборной Англии от ФИФА.