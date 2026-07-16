В Англии насчитали 31 грязный прием сборной Аргентины в полуфинале

Британское издание The Telegraph опубликовало статью о 31 грязном трюке, который сборная Аргентины применила в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Англии.

В материале отмечается, что в первые 11 минут встречи аргентинцы сыграли грубо пять раз. Затем до конца первого тайма (с учетом компенсированного времени) было зафиксировано еще 13 нарушений. Во втором тайме, включая добавленные минуты, аргентинцы грубили девять раз. Таким образом, за игру было зафиксировано 27 грубых действий, но общее число грязных трюков, по версии издания, достигло 31 с учетом других эпизодов, не попавших в эту статистику.

Чаще всего среди грубых игроков сборной Аргентины фигурирует нападающий Джулиано Симеоне — он нарушил правила шесть раз. Также в статье упоминается разговор Лионеля Месси с арбитром Исмаилом Эльфатом в перерыве матча.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место.

Ранее фанаты Англии и Аргентины устроили потасовку после полуфинала ЧМ-2026.