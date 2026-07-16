ФИФА запретила «Ахмату» регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на регистрацию новых игроков на грозненский «Ахмат», сообщает РИА Новости.

Ограничения будут действовать с 14 июля. Причины не называются, однако бан снимут после устранения нарушений.

В декабре 2024 года аналогичный запрет вводился для ЦСКА из-за долга перед «Херенвеном» за Эджуке — после выплаты его сняли.

«Ахмат» занял 9-е место в РПЛ прошлого сезона. Новый сезон команда начнет 25 июля выездным матчем с «Локомотивом».

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Црвене звезде» заявили о готовности предоставить стадион россиянам.