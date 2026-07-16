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Костя Цзю провел восьмичасовую очную ставку по делу о мошенничестве

Костя Цзю провел восьмичасовую очную ставку по делу о хищении 7 млн рублей
Антон Денисов/РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю провел около восьми часов с бизнесменом Игорем Козьяковым на очной ставке по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант».

Очная ставка связана с делом, возбужденным после того, как Цзю обвинил Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн руб. Боксер в 2018-2019 годах одолжил Козьякову работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша», деньги на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог отдать большую часть долга.

Предприниматель вернул только 1,75 млн рублей. Суд уже обязал Козьякова выплатить 13,4 млн рублей. На очной ставке бизнесмен предложил мировое соглашение с выплатой еще 4 млн, но Цзю отказался.

Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), при этом обвинение ему еще не было предъявлено. Цзю — не единственный потерпевший, известно еще как минимум о двух людях, которые написали заявления в правоохранительные органы.

Ранее бывшего футболиста сборной Турции задержали по подозрению в избиении супруги.

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