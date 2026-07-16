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Звезде сборной Англии грозит дисквалификация от ФИФА

Беллингему грозит дисквалификация за подзатыльник Барко на ЧМ-2026
Nathan Ray Seebeck/Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может быть дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) за удар по затылку игрока Аргентины Валентина Барко во время матча чемпионата мира. Об этом пишет The Sun.

После финального свистка Беллингем подошел к Барко и ударил его рукой по голове. Потасовка не продолжилась, однако ФИФА все равно запросила видео для расследования. Если дисквалификация состоится, футболист пропустит матч за третье место с Францией в Майами.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее стало известно, будет ли уволен тренер сборной Англии после вылета с ЧМ-2026.

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