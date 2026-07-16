Стало известно, будет ли уволен тренер сборной Англии после вылета с ЧМ-2026

Тухель останется тренером сборной Англии после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит свою должность по итогам чемпионата мира 2026 года, сообщает Daily Mail.

Руководство Футбольной ассоциации Англии выразило полное доверие специалисту и не рассматривает его увольнение. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В матче за третье место чемпионата мира Англия сыграет с Францией.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее Лионель Месси назвал безумием выход Аргентины в финал ЧМ-2026.