«Безумие»: Месси о третьем в карьере финале ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что выход команды в финал чемпионата мира стал настоящим безумием. Его слова передает Ole.

«Снова переживать такие эмоции невероятно. То, чего добилась эта команда, — настоящее безумие... Сыграть в трех финалах чемпионата мира удавалось очень немногим футболистам. Особенно если учитывать, как складывался этот турнир, каким получился сегодняшний матч, кто был нашим соперником и кого именно мы сумели победить. Произошли невероятные вещи», — сказал Месси.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в прошлом финале обыграла Францию.

Ранее Месси оставил Марадону позади и обновил исторический рекорд ЧМ.