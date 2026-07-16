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Аргентинские футболисты назвали Фолклендские острова своими после победы над Англией

Аргентина назвала Фолклендские острова своими после победы над Англией на ЧМ
Amanda Perobelli/Reuters

Сборная Аргентины отпраздновала победу над командой Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 с баннером «Мальвины — аргентинские».

Южноамериканцы называют Мальвинами Фолклендские острова, которые юридически принадлежат Великобритании. В 1982 году аргентинцы проиграли войну за эти территории, однако до сих пор считают их своими.

После финального свистка футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas», что в переводе с испанского означает «Мальвинские острова — аргентинские».

В преддверии полуфинального матча против сборной Англии вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль писала в своих соцсетях, что эта игра — «шанс остановить захватчиков».

«Мы играем против пиратов-узурпаторов. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан — это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это последний турнир Лео и это возможность остановить захватчиков. До последнего вздоха мы будем требовать своего!» — написала Вильярруэль.

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 2:1 благодаря двум голевым передачам Лионеля Месси.

Ранее Месси оставил Марадону позади и обновил исторический рекорд чемпионатов мира.

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