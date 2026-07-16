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Месси оставил Марадону позади и обновил исторический рекорд чемпионатов мира

Месси отдал 12 голевых передач на чемпионатах мира и обновил свой рекорд
Dale Zanine/IMAGN IMAGES via Reuters

Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству голевых передач на чемпионатах мира. В полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии 39-летний нападающий отдал две результативных передачи и принес команде Аргентины победу со счетом 2:1.

Теперь на счету Месси четыре ассиста на текущем чемпионате мира и 12 — всего. Ранее рекорд принадлежал Диего Марадоне, который отдал восемь голевых передач на чемпионатах мира.

Месси имеет возможность еще больше увеличить свой отрыв от Марадоны в финальном матче ЧМ-2026, где Аргентина сыграет против Испании.

Встреча состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Месси обогнал Мбаппе и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

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