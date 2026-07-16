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Месси обогнал Мбаппе и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Месси обогнал Мбаппе и стал лидером бомбардирской гонки ЧМ-2026
REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отдал две голевых передачи в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2026 против Англии. Это позволило 39-летнему нападающему выйти на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

На счету Месси — восемь забитых мячей и четыре результативных передачи. У нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе также восемь голов, однако три голевых передачи.

Ассисты являются первым дополнительным показателем, который определяет лидера при равном количестве забитых мячей. Таким образом, Месси возглавил бомбардирскую гонку чемпионата мира — 2026.

Месси и Мбаппе еще имеют шанс улучшить свои показатели. Аргентина сыграет в финале турнира против Испании, а Франция сразится с Англией в матче за третье место.

Обе встречи состоятся в воскресенье, 19 июля. Матч за бронзу начнется в 00.00 по московскому времени, а финал — в 22.00.

Ранее Месси стал лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 против Англии.

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