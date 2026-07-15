Акинфеев назвал сборную Испании ориентиром для российских футболистов

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что сборная Испании задает уровень для подготовки молодых российских футболистов. Его слова передает издание 360.ru.

«Мне все-таки хочется, чтобы наша молодёжь плюс-минус подтянулась хотя бы на один уровень к сборной Испании. Это будет очень тяжело, но я очень хочу этого», — сказал Акинфеев.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее экс-игрок сборной России назвал ключевой фактор победы Испании над Францией.