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В Швеции допустили возвращение российских лыжников с флагом и гимном

В Швеции допустили поэтапное возвращение российских лыжников в течение года
Sergey Elagin/Global Look Press

Шведский журналист Людвиг Сванн заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные турниры с национальной символикой в течение года. Его слова передает РИА Новости.

«Думаю, процесс будет идти постепенно: сначала допустят больше российских лыжников, затем разрешат приезжать большему числу российских специалистов и представителей команд на соревнования. А уже потом, возможно, в следующем году, Россия снова сможет выступать как Россия. Это мой прогноз», — сказал Сванн.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее глава лыж Германии заявил, что эмоциональный накал неизбежен при допуске россиян.

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