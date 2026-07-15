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Булыкин назвал ключевой фактор победы Испании над Францией

Булыкин назвал пенальти ключевым фактором победы Испании над Францией на ЧМ-2026
JEROME MIRON/IMAGN IMAGES via Reuters

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что результат первого полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором Испания переиграла Францию, стал возможным благодаря пенальти.

«Определяющий фактор, который повлиял на итог игры — пенальти, который, наверное, обескуражил французов. Испанцы после гола почувствовали себя хорошо, в этот момент они стали держать мяч, заставляли французов больше бегать за мячом и не давали играть им в свою игру. Команда Дидье Дешама не смогла перестроиться и в конечном счете безвольно проиграла матч», — заявил Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее легенда сборной России предсказал серию пенальти в матче Англии и Аргентины.

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