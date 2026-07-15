РФС не будет вводить обязательные паузы на водопой

В РФС отказались вводить обязательные паузы на водопой по аналогии с ЧМ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что в российских матчах не будут вводить обязательные трехминутные паузы на водопой по аналогии с чемпионатом мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Hydration break в том виде, в каком мы его видим на чемпионате мира, в контексте длинного сезона невозможен. Поэтому в России все останется в прежнем режиме — при соответствующих погодных условиях по решению судьи матча, которое принимается и доводится до участников на предматчевом совещании», — сказал Каманцев.

Он также подчеркнул, что сравнивать российский чемпионат с мундиалем некорректно, так как в России сезон длится несколько месяцев и охватывает регионы с разным климатом, поэтому единый подход ко всем матчам нецелесообразен.

Международная федерация футбола (ФИФА) на нынешнем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике обязала арбитров останавливать игру в каждом тайме для водопоя.

Ранее в «Зените» публично озвучили цели на следующий сезон.