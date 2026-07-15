Российские гандболисты допущены до международной арены с флагом и гимном

Международная федерация гандбола (IHF) в официальном пресс-релизе объявила о допуске российских сборных и официальных лиц к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

«В соответствии с решениями Исполнительного совета МОК от 7 мая и 7 июля 2026 года, Совет IHF принял решение привести позицию IHF в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введенный 4 марта 2022 года. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет», — сказано в заявлении организации.

При этом IHF совместно с Международным агентством по тестированию (ITA) будет обеспечивать выполнение антидопинговых требований в полном соответствии с Всемирным кодексом WADA.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в России заявили о готовности принять волейбольные турниры.