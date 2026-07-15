В России заявили о готовности принять волейбольные турниры

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готова принять международные соревнования по волейболу в случае возвращения прав на проведение. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с удовольствием будем готовы принять международные соревнования по волейболу в России. Если нашей стране вновь дадут право проводить чемпионаты, мы сделаем это на самом высоком уровне», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что в 2022 году Россия должна была принять мужской чемпионат мира, но турнир не состоялся.

Международная федерация волейбола (FIVB) стала 11-й федерацией, допустившей россиян на соревнования. Российские сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с прежним количеством очков.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее на сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию.