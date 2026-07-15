Мбаппе назвали виновником вылета Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение Франции в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года от Испании связано с плохой игрой нападающего Килиана Мбаппе.

«Я не ожидал, что так плохо сыграет Мбаппе, мальчик сильно набегался. Испанцы дружно играли всем коллективом, и им абсолютно было без разницы, кто у них забьет гол. А французы все надеялись на Мбаппе, что он что-то такое необычное сотворит, совершит какое-то чудо. Так всегда бывает, вот возьми Роналду. Понадеялись португальцы на него, и вылетели. Здесь то же самое», — заявил Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее легенда сборной России объяснил, как Испания обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026.