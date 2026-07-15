Легенда сборной России объяснил, как Испания обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что результат первого полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором Испания переиграла Францию, оказался для него неожиданным.

«Думаю, что для всех оказался неожиданным исход матча, французы практически ничего не смогли создать впереди, хотя у них самая лучшая атака и средняя линия на этом турнире, а в итоге практически без моментов. Мбаппе только один раз пробил, и то его удар заблокировали. Не похожа была Франция сама на себя. Испанцы добыли преимущество за счет быстрого гола, в простом эпизоде заработав пенальти. Этот гол заставил играть французов по-другому, Испания уже больше владела мячом. Французы хотели забить, но ничего не смогли с этим поделать», — заявил Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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