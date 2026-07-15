Легенда ЦСКА объяснил, почему Франция проиграла Испании

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение Франции в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года от Испании было вызвано тактически грамотными действиями команды с Пиренейского полуострова.

«Во-первых, испанцы сбили темп французам. Они долго-долго катали мяч, выводили их из терпения. Им приходилось вхолостую бегать. Очень много пустой беготни в попытках мяч отобрать, поэтому они не выдержали такого темпа, не выдержали напряжение матча — ни физически, ни тактически, и в общем-то закономерно вылетели», — заявил Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее легенда сборной России предсказал серию пенальти в матче Англии и Аргентины.