Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Спорт

Легенда ЦСКА объяснил, почему Франция проиграла Испании

Легенда ЦСКА Пономарев объяснил пустой беготней поражение Франции от Испании
Kai Pfaffenbach/Reuters

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что поражение Франции в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года от Испании было вызвано тактически грамотными действиями команды с Пиренейского полуострова.

«Во-первых, испанцы сбили темп французам. Они долго-долго катали мяч, выводили их из терпения. Им приходилось вхолостую бегать. Очень много пустой беготни в попытках мяч отобрать, поэтому они не выдержали такого темпа, не выдержали напряжение матча — ни физически, ни тактически, и в общем-то закономерно вылетели», — заявил Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее легенда сборной России предсказал серию пенальти в матче Англии и Аргентины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!