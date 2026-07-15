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Жена Семака рассказала, что ее муж решил вопрос с пьяным человеком

Жена Семака: меня толкнул пьяный человек, муж решил вопрос за десять минут
annas_secret_garden/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анна Семак, жена тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала в своих соцсетях, что ей важно чувствовать себя в безопасности рядом с мужем.

«Однажды в общественном месте меня толкнул и оскорбил неадекватный пьяный человек. Я позвонила мужу. Он только спросил, где я конкретно стою. На решение вопроса ему понадобилось десять минут», — сказала Анна.

Сергей Семак женился на Анне в 2008 году, для специалиста этот брак стал вторым, а для его избранницы — третьим. В браке у пары родились пятеро детей, и еще одну девочку они усыновили.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

16 декабря 2025 года Семак рассказала, что их с мужем задержали в аэропорту Мюнхена из-за купленных вещей. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, поэтому им пришлось оставить часть вещей, чтобы их отпустили.

Ранее жена Семака рассказала, что ее побил бывший муж.

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