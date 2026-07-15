Булыкин назвал фаворита матча Англия — Аргентина

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Аргентины имеет больше шансов на победу во втором полуфинале чемпионата мира 2026 года против сборной Англии.

По его словам, ключевым в матче может стать фактор Лионеля Месси.

«Я думаю, что с небольшим перевесом предпочтение отдам Аргентине, потому что там есть Месси. Хотя на самом деле фаворит здесь не такой уж явный, потому что англичане тоже хорошо играют на этом турнире. Кейн впереди отлично действует, защита хорошая. Но, повторюсь, с небольшим преимуществом считаю фаворитами аргентинцев», — заявил Булыкин.

Матч состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что Аргентину призывали забыть о Месси ради финала ЧМ-2026.