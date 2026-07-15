В «Зените» публично озвучили цели на следующий сезон

В «Зените» ставят задачу выиграть Кубок России и РПЛ

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что в новом сезоне перед командой стоит задача выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России, передает РИА Новости.

«Прошлым сезоном удовлетворён полностью, потому что мы стали чемпионами. В последние годы задача у нас не менялась — чемпионство и борьба за Кубок», — сказал Зырянов.

Новый сезон РПЛ петербуржцы начнут 25 июля гостевым матчем против тольяттинского «Акрона». В матче 30-го тура прошедшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. Бронзовые награды по итогам завершившегося сезона выиграл московский «Локомотив».

Ранее «Зенит» не смог обыграть «Динамо» в товарищеском матче.