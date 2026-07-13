Назван лучший футболист ЧМ-2026 перед полуфинальными матчами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сохранил первую строчку в обновленном рейтинге лучших футболистов чемпионата мира, опубликованном изданием The Athletic перед полуфинальными матчами.

На втором месте расположился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, на третьем — Джуд Беллингем из команды Англии.

В топ-10 также вошли Кейн, Холанд, Олисе, Дембеле, Хакими, Винисиус и Лапорт. Месси и Мбаппе делят лидерство в бомбардирской гонке (по 8 голов).

15-й игрой для Месси стал матч четвертьфинала ЧМ с национальной командой Швейцарии, который завершился победой аргентинцев со счетом 3:1. Месси превзошел достижение бывшего нападающего сборной Германии, чемпиона мира – 2014 Мирослава Клозе, сыгравшего 14 матчей в плей-офф турниров.

Месси в этом матче записал на свой счет голевую передачу и установил уникальное достижение по этому показателю.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее 3 млн человек проголосовали за исключение Аргентины с ЧМ-2026.