Легенда ЦСКА объяснил сенсационное поражение Франции от Испании

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что результат первого полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором Испания переиграла Францию, можно считать сенсационным.

«Неожиданно было, конечно, увидеть такой результат. Думаю, что Франция сама ожидала большего и хотела бы сыграть поинтереснее, получше. Но они подохли просто, вот и все. Выдохлись физически, не могли даже двигаться, физически они не были готовы. А испанцы, наоборот, показали хорошую подготовку физическую. Я не ожидал от них такой прыти, честно говоря», — заявил Пономарев.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее сообщалось, что перерыв в финале ЧМ-2026 может увеличиться до 30 минут.