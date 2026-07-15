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Стало известно, будет ли перенесен матч ЧМ Англия — Аргентина

Матч ЧМ Англия — Аргентина не будет перенесен, несмотря на погодные условия
IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Матч полуфинала чемпионата мира-2026 между Англией и Аргентиной не будет перенесен на более позднее время, несмотря на погодные условия, передает The Sun.

Синоптики сообщили об угрозе грозы, ливня, а также наводнений в Атланте. На стадионе «Мерседес-Бенц», где будет проходить встреча, есть раздвижная крыша, что позволяет проводить матчи даже при плохих погодных условиях.

Матч состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее петицию за исключение Аргентины с ЧМ подписали почти 9 млн человек.

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