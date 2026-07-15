Перерыв в финале ЧМ-2026 может увеличиться до 30 минут ради шоу

Перерыв финального матча чемпионата мира 2026 года может продлиться до 30 минут из-за шоу, передает The Times.

Ожидается, что сама концертная программа продлится около 11 минут, а остальное время потребуется для установки и демонтажа сцены. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее экс-футболист заявил, что Англия раздавит Аргентину.