Бывший тренер «Спартака»: Испания показала футбольный мастер-класс

Экс-тренер «Спартака» Рианчо: Испания в матче с Францией показала мастер-класс

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что сборная Испании показала мастер-класс в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу против Франции, передает «Матч ТВ».

«Это был футбольный мастер‑класс. Думаю, мы увидели суть командной игры. Испания победила лучшую сборную. Я очень горжусь командной игрой, самоотдачей и чувством того, что это общее достижение», — сказал Рианчо.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Испании.

На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее экс-футболист заявил, что Англия раздавит Аргентину.