Дом звезды сборной Испании пытались ограбить после полуфинала ЧМ

Дом нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в Барселоне пытались ограбить после полуфинала чемпионата мира, в котором испанцы обыграли Францию, передает El Espanol.

Утром после матча частная охрана зафиксировала по камерам двух мужчин в капюшонах, которые перелезали через забор дома Ямаля. Был активирован аварийный протокол. После обнаружения грабители сбежали. Сейчас их разыскивает полиция. В этом году в Барселоне жертвами ограблений также стали футболисты Пау Кубарси и Жоан Гарсия.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Андрей Аршавин сравнил полуфинал ЧМ с товарищеским матчем.