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Зидан станет новым главным тренером сборной Франции

Зидан сменит Дешама на посту главного тренера сборной Франции
РИА Новости

Легендарный футболист Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции по окончании чемпионата мира — 2026. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Дидье Дешам, который 14 лет возглавлял национальную команду Франции, покинет свой пост после того, как «трехцветные» сыграют в матче за третье место.

Встреча состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

«Период Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции близится к завершению. Это конец. Последний матч за третье/четвертое место на чемпионате мира, а потом он попрощается… и начнется эра Зинедина Зидана», — написал Романо в своих соцсетях.

Ранее Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что Мбаппе ни разу не попал в створ в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.

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