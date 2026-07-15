Легендарный футболист Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции по окончании чемпионата мира — 2026. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Дидье Дешам, который 14 лет возглавлял национальную команду Франции, покинет свой пост после того, как «трехцветные» сыграют в матче за третье место.

Встреча состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

«Период Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции близится к завершению. Это конец. Последний матч за третье/четвертое место на чемпионате мира, а потом он попрощается… и начнется эра Зинедина Зидана», — написал Романо в своих соцсетях.

Ранее Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что Мбаппе ни разу не попал в створ в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.