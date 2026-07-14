Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира.

Мбаппе вышел на поле в полуфинале чемпионата мира против Испании. Для него это 21-й матч на чемпионатах мира, это рекорд для футболистов сборной Франции. Мбаппе побил рекорд Уго Льориса, который провел 20 матчей на мундиалях.

Сейчас идет первый тайм. Испания обыгрывает Францию со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Франция и Испания объявили составы на матч 1/2 финала чемпионата мира.