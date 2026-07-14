Франция и Испания объявили составы на матч 1/2 финала чемпионата мира

Сборные Франции и Испании объявили составы на матч 1/2 финала чемпионата мира по футбола.
Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Мбаппе, Олисе, Баркола, Тчуамени, Рабьо, Дембеле.
Испания: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль, Кукурелья, Руис, Баэна, Родри.
Встреча начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени.
Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.
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