Франция и Испания объявили составы на матч 1/2 финала чемпионата мира

Стали известны составы на матч 1/2 финала ЧМ между Францией и Испанией

Сборные Франции и Испании объявили составы на матч 1/2 финала чемпионата мира по футбола.

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Мбаппе, Олисе, Баркола, Тчуамени, Рабьо, Дембеле.

Испания: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль, Кукурелья, Руис, Баэна, Родри.

Встреча начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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