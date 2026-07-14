Балогун рассказал о реакции сборной США на отмену красной карточки на ЧМ

Балогун о реакции сборной США на отмену красной карточки на ЧМ: все кричали

Нападающий сборной США Фоларин Балогун рассказал о реакции национальной команды на отмену его красной карточки на чемпионате мира 2026 года перед матчем 1/4 финала с Бельгией, передает CBS News.

«Сперва все было слегка непонятно, ведь команда готовилась играть без меня, а потом мне сказали, что буду участвовать в матче. Мы узнали об этом, когда ехали в автобусе, все кричали — довольно эмоциональная поездка на тренировку», — сказал Балогун.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Балогун принял участие в матче, однако помочь своей сборной не смог — США проиграли Бельгии со счетом 1:4. В четвертьфинале бельгийцы уступили Испании — 1:2.

Ранее американская телеведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя разными странами.