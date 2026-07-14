В «Динамо» объявили, что Холанд посетит матч с ЦСКА

Пресс-служба московского «Динамо» в своем Telegram-канале объявила, что футболист сборной Норвегии Эрлинг Холанд посетит матч со столичным ЦСКА 18 июля.

«Норвежский нападающий уже в Москве и планирует свой поход на шоу-матч 18 июля», — говорится в сообщении.

На самом деле в роли Эрлинга Холанда выступила блогер Анастасия из Москвы, которая стала известна на весь мир, когда ее рилс про то, как она похожа на футболиста «Ман Сити», собрал 126 млн просмотров за неделю.

Норвегия завершила свое выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии четвертьфинала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. На 36-й минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма Джуд Беллингем вывел Англию вперед.

По ходу турнира на групповом этапе сборная Норвегии одержала две победы — на Ираком и Сенегалом, но проиграла сборной Франции. В рамках 1/16 финала турнира норвежцы выбили Кот-д'Ивуар, а в 1/8 сенсационно обыграли Бразилию.

Ранее Холанд потратил $10 тыс. на ковбойские сувениры в США.