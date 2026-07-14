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Чучело енота с бутылкой алкоголя: звезда Норвегии потратил $10 тыс. на ковбойские сувениры в США

Игрок сборной Норвегии Холанд потратил $10 тыс. на ковбойские сувениры в США
Brian Snyder/Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд потратил $10 тыс. в магазине одежды и сувениров в США во время чемпионата мира по футболу. Об этом пишет VG.

Согласно опубликованной информации, главным приобретением самого Холанда стали чучело енота с бутылкой алкоголя ($750) и две белки, одна из них — в шляпе шерифа ($450 каждая). Эти покупки он совершил в магазине ковбойской одежды и сувениров в Далласе. Вместе со своими товарищами он пробыл в магазине около полутора часов.

Норвегия завершила свое выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии четвертьфинала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. На 36-й минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма Джуд Беллингем вывел Англию вперед.

По ходу турнира на групповом этапе сборная Норвегии одержала две победы — на Ираком и Сенегалом, но проиграла сборной Франции. В рамках 1/16 финала турнира норвежцы выбили Кот-д'Ивуар, а в 1/8 сенсационно обыграли Бразилию.

Ранее появилась информация, что врач сборной Сенегала оказался гинекологом и не имел нужной лицензии.

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