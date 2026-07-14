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Овечкин назвал гения футбола

Овечкин назвал Месси гением футбола
DENNY MEDLEY/Reuters

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал аргентинца Лионеля Месси гением футбола, передает «Матч ТВ».

«Кто впечатлил на ЧМ? Месси, конечно. Без вариантов. Гений футбола, за ним приятно наблюдать. Очень жаль Криштиану Роналду, но это спорт, такова жизнь. Я болельщик Месси, буду болеть за него. Но Англия, на мой взгляд, намного сильнее», — сказал Месси.

В матче четвертьфинала сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Месси назвали уникальным созданием.

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