В Госдуме посоветовали Плющенко следить за высказываниями

Журова: Евгению Плющенко стоит быть более аккуратным в выражениях

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала двукратному победителю Олимпийских игр и тренеру Евгению Плющенко быть аккуратнее в своих высказываниях. Ее слова приводит РИА Новости.

«Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал «деградирует», и все уцепились за это слово и отреагировали», — указала она.

Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Виталий Милонов назвал Плющенко приспособленцем.