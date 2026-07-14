Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Спорт

Месси назвали уникальным созданием

Бывший футболист Канищев назвал Месси уникальным созданием
DENNY MEDLEY/Reuters

Бывший российский нападающий Александр Канищев назвал аргентинца Лионеля Месси уникальным созданием, передает «Чемпионат».

«Месси — уникальный футболист и создание. Он уникален в своем роде. Роналду тоже уникальный футболист. Просто он чересчур заточен на своей собственной персоне», — сказал Канищев.

В матче четвертьфинала сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!