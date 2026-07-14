Месси назвали уникальным созданием

Бывший российский нападающий Александр Канищев назвал аргентинца Лионеля Месси уникальным созданием, передает «Чемпионат».

«Месси — уникальный футболист и создание. Он уникален в своем роде. Роналду тоже уникальный футболист. Просто он чересчур заточен на своей собственной персоне», — сказал Канищев.

В матче четвертьфинала сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.