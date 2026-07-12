Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост после выхода команды в полуфинал чемпионата мира — 2026.

«Нам пришлось снова страдать, но эта команда никогда не перестает верить. Теперь мы снова в четверке лучших сборных мира! Вперед!» — написал он.

В матче четвертьфинала сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Месси установил уникальное достижение.