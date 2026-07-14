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Семин ответил на вопрос о фаворите матча Англия — Аргентина

Тренер Семин не видит фаворита в матче Анлия Аргентина
РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в полуфинальном матче между Англией и Аргентиной нет фаворита, передает Sport24.

«По силе состава и Англия, и Аргентина равны. По качеству игроков выделяется только Месси. Все остальные футболисты высочайшего уровня. Не вижу явного фаворита в этом матч. Голы обязательно будут. Даже в дополнительное время. И будут 11-метровые удары», — сказал Семин.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее был назван лучший футболист ЧМ-2026 перед полуфинальными матчами.

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