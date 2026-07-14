Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Спорт

Звезда ЦСКА Кисляк заявил, что Юра Борисов должен сыграть роль футболиста

Полузащитник ЦСКА Кисляк пригласил Бурунова сыграть роль в фильме о красно-синих
ПФК ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал «Газете.Ru» в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром «КИОН», что хотел бы, чтобы о ЦСКА сняли художественный фильм с Сергеем Буруновым и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.

«Если будут снимать фильм о нашей команде, то я хотел бы видеть в главных ролях Сергея Бурунова и Дмитрия Чеботарева. Они оба болельщики ЦСКА и, думаю, сыграли бы с душой и искренне — это самое главное.

Мы бы увидели настоящие эмоции, честность и реальные переживания, которые они точно смогли бы передать через экран зрителям. Я знаю, что они настоящие фанаты, за что им большое спасибо.

А если в целом о футболе, то я бы хотел увидеть в этой роли Юру Борисова, я ему симпатизирую как актеру и человеку. И думаю, не только мне было бы интересно посмотреть на него в роли футболиста», — отметил Кисляк.

20-летний футболист отметил, что любит отечественный кинематограф и редко смотрит зарубежные фильмы.

«Мир, дружба, жвачка» — один из моих самых любимых сериалов. Назову еще «Молодежку», хоть это и сериал не совсем последних лет, в отличие от первого. Если говорить о полнометражных фильмах, мне понравился «Холоп». Это именно легкая комедия, как я люблю, хорошее семейное кино для любого возраста. Из него даже можно вынести для себя уроки», — подчеркнул Кисляк.

Также звезда ЦСКА отметил, что любит смотреть фильмы о Великой Отечественной войне.

«Российский кинематограф, на мой взгляд, особенно успешно снимает фильмы о войне. Никто так не передает эмоции и чувства, как это делают наши режиссеры. Из моих любимых: «28 панфиловцев», «Т-34», «Диверсант» — особенно первые две части. «Диверсант» — один из первых фильмов, который я посмотрел в детстве еще с папой и пересматривал много-много раз, где в главных ролях Владислав Галкин, Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков», — сказал Кисляк.

Несмотря на любовь к фильмам о войне, спортсмен признался, что чаще всего выбирает посмотреть дома хорошую комедию, чтобы разгрузить себя.

«Обычно смотрю что-нибудь легкое, без большой смысловой нагрузки. Большинство фильмов в моей подборке — разгружающие, где-то комедийные, чтобы можно было посмеяться, улыбнуться. А если говорить о «заряжающих» — я не смотрю фильмы или сериалы для того, чтобы подготовить себя эмоционально к игре. Поэтому таких нет», — сказал Кисляк.

Ранее звезда ЦСКА восхитился Месси: «Хочу, чтобы он снова поднял трофей ЧМ».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!