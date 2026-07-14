Звезда ЦСКА Кисляк заявил, что Юра Борисов должен сыграть роль футболиста

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал «Газете.Ru» в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром «КИОН», что хотел бы, чтобы о ЦСКА сняли художественный фильм с Сергеем Буруновым и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.

«Если будут снимать фильм о нашей команде, то я хотел бы видеть в главных ролях Сергея Бурунова и Дмитрия Чеботарева. Они оба болельщики ЦСКА и, думаю, сыграли бы с душой и искренне — это самое главное.

Мы бы увидели настоящие эмоции, честность и реальные переживания, которые они точно смогли бы передать через экран зрителям. Я знаю, что они настоящие фанаты, за что им большое спасибо.

А если в целом о футболе, то я бы хотел увидеть в этой роли Юру Борисова, я ему симпатизирую как актеру и человеку. И думаю, не только мне было бы интересно посмотреть на него в роли футболиста», — отметил Кисляк.

20-летний футболист отметил, что любит отечественный кинематограф и редко смотрит зарубежные фильмы.

«Мир, дружба, жвачка» — один из моих самых любимых сериалов. Назову еще «Молодежку», хоть это и сериал не совсем последних лет, в отличие от первого. Если говорить о полнометражных фильмах, мне понравился «Холоп». Это именно легкая комедия, как я люблю, хорошее семейное кино для любого возраста. Из него даже можно вынести для себя уроки», — подчеркнул Кисляк.

Также звезда ЦСКА отметил, что любит смотреть фильмы о Великой Отечественной войне.

«Российский кинематограф, на мой взгляд, особенно успешно снимает фильмы о войне. Никто так не передает эмоции и чувства, как это делают наши режиссеры. Из моих любимых: «28 панфиловцев», «Т-34», «Диверсант» — особенно первые две части. «Диверсант» — один из первых фильмов, который я посмотрел в детстве еще с папой и пересматривал много-много раз, где в главных ролях Владислав Галкин, Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков», — сказал Кисляк.

Несмотря на любовь к фильмам о войне, спортсмен признался, что чаще всего выбирает посмотреть дома хорошую комедию, чтобы разгрузить себя.

«Обычно смотрю что-нибудь легкое, без большой смысловой нагрузки. Большинство фильмов в моей подборке — разгружающие, где-то комедийные, чтобы можно было посмеяться, улыбнуться. А если говорить о «заряжающих» — я не смотрю фильмы или сериалы для того, чтобы подготовить себя эмоционально к игре. Поэтому таких нет», — сказал Кисляк.

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