Звезда ЦСКА Матвей Кисляк восхитился Месси: хочу, чтобы он снова поднял трофей ЧМ

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал «Газете.Ru», почему болеет за сборную Аргентины на чемпионате мира — 2026.

«Я поддерживаю сборную Аргентины, потому что там играет Лионель Месси. Хочу, чтобы он вновь поднял трофей. Он мой кумир, великий игрок, и именно его я считаю лучшим футболистом во всем мире. Поэтому за него отдельно переживаю. Я слежу за ним с самого детства, восхищаюсь его игрой и им самим как человеком», — сказал Кисляк.

Также футболист ЦСКА рассказал, какой фильм о спорте особенно его вдохновил.

«Назову «Движение вверх». Впервые я посмотрел его в кинотеатре, когда он только вышел. Тогда я не знал историю, на которой он основан. И, наверное, этим первый просмотр и запомнился. Я не предполагал, какой будет развязка. В конце всплакнул — очень тронула история и момент, когда вся команда помогла тренеру собрать деньги на лечение сына», — рассказал Кисляк в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром «КИОН».

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