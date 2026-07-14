Бывшего футболиста сборной Турции задержали по подозрению в избиении супруги

Бывший футболист сборной Турции Нихат Кахведжи задержан по подозрению в избиении супруги. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

«Бывший футболист сборной Турции и спортивный комментатор Нихат Кахведжи был задержан после заявления о предполагаемом домашнем насилии», — указано в публикации.

СМИ отмечает, что против бывшего игрока ведется расследование, однако больше никакие подробности этого инцидента не раскрываются.

На клубной карьере Кахведжи начинал в «Бешикташе», затем играл за испанские «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», снова вернулся в «Бешикташ». Особенно удачным для него получился сезон 2002/2003 в «Реал Сосьедаде»: футболист забил 23 мяча и стал вторым бомбардиром испанской Примеры, уступив только Рою Макаю.

Он провел за национальную команду 69 матчей, забил 19 мячей. В составе сборной Кахведжи стал бронзовым призером чемпионата мира 2002 года, Кубка конфедераций 2003 года и Евро‑2008. На чемпионате Европы в 2008 году Турция проигрывала 0:2 в четвертьфинале Чехии, но благодаря дублю Кахведжи выиграла 3:2.

Ранее бежавший из Украины футболист сломал ногу в первом матче за российский клуб.