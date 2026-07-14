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«Главный старт — чемпионат мира»: велогонщица Лысенко о целях на сезон

Велогонщица Лысенко: главным стартом сезона остается чемпионат мира
Пресс-служба «Марафон-Тула»

Лидер сборной России по велоспорту, гонщица команды «Марафон-Тула» Алина Лысенко в комментарии «Газете.Ru» раскрыла, какие ориентиры у команды поставлены на вторую часть сезона.

«Главным стартом сезона остается чемпионат мира. Вся подготовка по максимуму будет направлена туда. Но и о ближайших задачах не забываем — впереди чемпионат России и Спартакиада сильнейших в Омске. Сейчас мы находимся на сборе в Алексине, нужно хорошо отработать, выступить на внутрироссийских стартах, немного передохнуть и уже целенаправленно готовиться к чемпионату мира», — сказала она.

Велогонщица Анастасия Деменкова, говоря о своем переходе в команду «Марафон-Тула», призналась, что это стало для нее важным шагом и серьезной мотивацией.

«Я очень рада, что мне предоставили шанс стать частью команды. «Марафон-Тула» — это сильная команда с позитивной атмосферой и высокими целями. Влиться в коллектив получилось быстро, со многими я уже пересекалась на соревнованиях, поэтому чувствовала себя комфортно. Для меня это большая ответственность и мотивация прогрессировать. Хочется оправдать доверие тренерского штаба, показывать стабильные результаты и помогать команде добиваться общих успехов», — заявила спортсменка.

Пресс-служба «Марафон-Тула»

Команда уже представила спринтерский состав: победительница UCI Лиги чемпионов Алина Лысенко, трехкратная рекордсменка мира Екатерина Евланова, чемпион Европы и России Александр Дубченко, Дмитрий Нестеров, Игорь Гирилович, Никита Быковский, Богдан Меденец, Артем Зыбин и недавно пополнившие ряды команды Артем Пученкин и Виктория Лучина.

В темповых видах к костяку команды — призеру Олимпийских игр Гульназ Хатунцевой, победителю этапов Кубка мира Марии Авериной, Марии Ростовцевой, Александре Юрченко и Мирославу Суятину — в этом сезоне присоединились Алена Мишина и Анастасия Деменкова.

Команда «Марафон-Тула» также организовала уникальную ночную фотосъемку на треке. Ради проекта легендарный Тульский велотрек специально закрыли, чтобы снять кадры в необычной атмосфере.

Ранее чемпионка России назвала главную ошибку любительского велоспорта.

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