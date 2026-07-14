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Бежавший из Украины футболист сломал ногу в первом матче за российский клуб

Уехавший из Украины игрок Распутько сломал ногу в первом матче за «Текстильщик»
ФК «Шахтер»

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько сломал ногу в дебютном матче за российский клуб «Текстильщик». Информация об этом опубликована в Telegram-канале команды.

Он травмировался на 13-й минуте матча стартового тура Первой лиги против тульского «Арсенала».

«Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!» — указано в публикации.

Распутько присоединился к «Тестильщику» за несколько дней до матча. До этого он выступал за «Чайку».

13 октября 2023 года сообщалось, что Александр Роспутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

До этого футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее на Украине порадовались позиции УЕФА по недопуску России.

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