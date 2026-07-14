Страны ЕС категорически осудили решение МОК по России

Глава дипслужбы Европейского союза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС раскрыла позицию глав МИД ЕС по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов.

«Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям»,

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее появилась информация, что МОК готов содействовать выдаче виз российским спортсменам.