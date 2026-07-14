Бывшему капитану сборной России предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему капитану юношеской сборной России по хоккею Александру Хованову предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает «Вольск.Ру».

Согласно опубликованной информации, с заявлениями к сотрудниками правоохранительных органов обратились родители юных хоккеистов из городов Саратовской области. Потерпевшие указывают, что Хованов собирал с них деньги, которые должен был потратить на спортивную форму из Финляндии. Однако спустя год после сбора денежных средств обещанную форму родители так и не увидели, а деньги спортсмен не вернул.

В 15 лет Хованов был капитаном сборной России и вместе с командой завоевал бронзовые награды II Зимних юношеских Олимпийских играх. На его счету также выигранное серебро молодежного чемпионата мира.

В 2018 году хоккеиста задрафтовала «Миннесота Уайлд» в третьем раунде, однако в Национальной хоккейной лиге так и не дебютировал. В своей карьере Хованов выступал за клубы в России и Белоруссии, а в 2025 году заключил контракт с французским клубом «Англет». Команда расторгла соглашения после того, как стало известно о возможных преступлениях хоккеиста.

Ранее Костю Цзю вызвали на очную ставку в полицию.