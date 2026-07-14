Названо условие, при котором Овечкин может побить рекорд Гретцки в НХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги Леонид Вайсфельд назвал главное условие, при котором российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Что касается 11 шайб и рекорда – главное, чтобы не было травм. Если их не будет, то, конечно, Александр эти шайбы забросит. Тогда он будет величайшим хоккеистов НХЛ? Он уже и сейчас таковым является. Овечкин уже всё всем доказал, а предстоящий рекорд – это просто небольшой гештальт, который нужно закрыть», — указал он.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Гретцки, на счету которого 1016 голов.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда узнали о новом контракте Овечкина.