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Врач сборной Сенегала оказался гинекологом и не имел нужной лицензии

Штатный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию
Albert Gea/Reuters

Врач, который десять лет проработал в сборной Сенегала, оказался акушером-гинекологом. Об этом заявил президент федерации футбола страны Абдулайе Фалл на пресс-конференции.

Мужчина руководил медицинским штабом команды, не имея при этом необходимой квалификации, чтобы работать со спортсменами. Футболисты при этом с подозрением и недоверием относились к его методам.

«Судя по тому, что мне рассказывали, игроки не испытывали полного доверия к нему и не хотели, чтобы он постоянно отвечал за их медицинское сопровождение», — указал Фалл.

Сенегал завершил выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/16 финала, проиграв Бельгии. По ходу матча сенегальская команда вела со счетом 2:0 к 86-й минуте, однако упустила победу — бельгийцы сначала сравняли в основное время, а в дополнительное время Юри Тилеманс заработал пенальти и сам же его реализовал — пробил точно в правую «девятку» и установил окончательный счет встречи — 3:2. После вылета с турнира сборная Сенегала уволила главного тренера Пап Тиава.

Ранее стало известно, почему россияне на отдыхе в Турции не смотрят ЧМ-2026.

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