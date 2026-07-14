Стало известно, почему россияне на отдыхе в Турции не смотрят ЧМ-2026

В Турции сообщили, что россияне во время отдыха почти не интересуются ЧМ-2026

Российские туристы, отдыхающие на турецких курортах в разгар летнего сезона, практически не интересуются трансляциями матчей чемпионата мира по футболу. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил представитель турсектора, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

«Во время отпуска россияне приезжают отдыхать, а не смотреть футбол. Даже чемпионат мира не меняет их привычек: большинство гостей выбирает море, бассейн, вечерние прогулки и развлечения. Матчи смотрят лишь единицы», — указал он.

Сборная России не участвует в мундиале из-за отстранения.

В полуфинале турнира сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее президент Бразилии раскритиковал сборную после вылета с ЧМ-2026.